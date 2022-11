Need seitse probleemi kaasnevad kiire kaalukaotusega

Esimese paari nädalal jooksul, mil kaotad kaalu, võid see minna libedalt just põhjusel, et kõigepealt väljub kehast vesi. Madala süsivesikute sisaldusega dieetidel kaotavad inimesed tavaliselt väga palju vett. Veekaotus võib viia aga ebameeldivate kõrvalnähtudeni nagu kõhukinnisus, peavalud, lihaskrambid ja madal energiatase.

Madala süsivesikute sisaldusega dieedil hakkab teisiti toimima hormoon leptiin, mis kontrollib su nälja – ja täiskõhutunnet. Kui seda on organismis piisavalt, ütleb see ajule, et kehas on piisavalt rasva ning kõht on täis. Madala kalorisisaldusega dieedid võivad leptiini taseme paigast viia ning tulemuseks on pidev näljatunne ja toidust saab kinnisidee.