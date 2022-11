VAATA OTSE ⟩ Kuidas aidata Eestis depressioonis inimesi?

Tegemist on jätkuüritusega varasemale sündmusele «Depressiooniravis on innovatsioonile ruumi». Sel korral on seminari eesmärgiks suurendada meeskonnatööd erinevate sidusrühmade vahel, et toetada patsienti ja tema lähedasi ning anda ülevaade digitaalsetest lahendustest depressiooni patsiendi ravis.

Tervise arengu instituudi ja Tartu ülikooli 2020.-2022. aastatel tehtud rahvastiku vaimse tervise uuringust selgub, et igal viiendal Eesti inimesel on ärevushäire risk ja enam kui veerandil (28%) depressiooni risk. Haigus mõjub laastavalt nii pere- kui töösuhetele ning võtab inimeselt elujõu. Kuigi depressioon on enamasti hästi ravitav, ei ole paraku selle terviklik ravi kättesaadav kõigile abivajajatele. Seminaril arutletakse, kuidas edendada koostööd erinevate osapoolte vahel, millised võimalused on patsiendi ja tema lähedase toetamiseks ning kuidas saab tehnoloogia toetada valdkondade ülest koostööd ja järjepideva ravi pakkumist.

Seminarile on oodatud tervishoiutöötajad, tugimeeskond ja patsiendid ning see toetab koosloomet patsientide, perearstide, psühhiaatrite, õdede, psühholoogide ja teiste valdkonna ekspertide vahel. Käesoleval üritusel on võimalik protsessis kaasa rääkida igaühel ning soovi korral osaleda ka edasistes sammudes.

Üritusel on osalejad aktiivselt kaasatud. Selleks kasutatakse tehnoloogilisi lahendusi (Slido), kus esitame suunatud ning avatud küsimusi.

Ürituse ajakava:

13.00–13.10 Avasõnad (Kairi Kontkar, Jansseni innovatsioonijuht)

13.10–13.20 Vaimse tervise lahendused ja koostöö (Piret Hirv, Connected Health klastri juht)

13.20–13.35 Ministeeriumi kavatsused vaimse tervise astmelise abi süsteemini liikumisel (Ingrid Ots-Vaik, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond)

13.35–13.55 TheraSynci tutvustus, ülevaade piloodist ja edasistest arendustest (Ann Leen Mahhov, TheraSynci kaasasutaja ja tegevjuht)

13.55–14.10 Patsiendi kogemus (TheraSynci piloot)

14.10–14.25 Arsti kogemus (TheraSynci piloot)

14.25–14.35 kohvipaus, muusikaline vahepala

14.35–15.15 Paneeldiskussioon: kuidas toetada depressioonipatsiente ja nende lähedasi läbi järjepideva meeskonnatöö?

Moderaator on Anna Karolin (SpeakSmart).

Osalejad: Ingrid Ots-Vaik (sotsiaalministeerium), Margus Lõokene (psühhiaater, Toompargi vaimse tervise keskus), Daniel Kotsjuba (Innotiim, riigikantselei), Ragne Läheb (Tallinna koolitervishoid).