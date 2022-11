Tosin kasvajat 36. eluaastaks, kuid ikka veel elus

See geen on oluline rakkude jagunemise ja spetsialiseerumise protsessis. Laboriloomadega tehtud katsetes on täheldatud, et kui selle geeni mõlemas koopias (üks kummaltki vanemalt) on mutatsioone, siis embrüo sureb. Teadlaste hämmastuseks on sellel naisel küll mutatsioonid mõlemas koopias, kuid ta on ellu jäänud ja elab nii normaalset elu, kui tema tervisehädad seda võimaldavad. Teist sellist juhtumit pole varem kirjeldatud.

CNIO teadlane Miguel Urioste Foto: Laura Lombardia / CNIO

Uuringu kaasautori Miguel Urioste sõnul, kes juhtis CNIO perekondlikku vähi kliinilist üksust kuni pensionilejäämiseni tänavu jaanuaris, ei saa akadeemiliselt rääkida uuest sündroomist, sest see on ühe juhtumi kirjeldus, kuid bioloogiliselt on see uus sündroom. Teada on ka teisi geene, mille mutatsioonid muudavad kromosoomide arvu rakkudes, kuid "see juhtum on erinev agressiivsuse, tekitatud kõrvalekallete protsendi ja äärmise vastuvõtlikkuse tõttu paljudele erinevatele kasvajatele."

Miks kasvajad kadusid?

Üks faktidest, mis uurimisrühma enim huvitas, oli see, et patsiendil pahaloomuliseks arenenud viis agressiivset vähivormi kadusid ravides suhteliselt kergesti. Nende hüpotees on, et "muundunud rakkude pidev tootmine on tekitanud patsiendis kroonilise kaitsereaktsiooni nende rakkude vastu ja see aitab kasvajatel kaduda. Arvame, et teiste patsientide immuunvastuse suurendamine aitaks neil kasvaja arengut peatada, "selgitab Malumbres.