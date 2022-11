Ahastuses noor naine: mida teha, kui isegi kurgi ja tatra peal paastumine ei aita viia kolesterooli normi?

Kolesterooli langetamise eesmärgil vaadatakse üldjuhul üle ka veejoomine. Sageli on vaja vett teadlikult kindel kogus päevas tarbida, minimaalsena tasub hoida alkoholi tarbimine.

Kurjajuur suhkur

Külli Holstingule jäi tervisekontrolli tulemustes silma Mariani rauavaegus. Raud on toitumisterapeudi sõnul seotud D-vitamiiniga ning see omakorda kilpnäärme talitlusega. «Meie organismis on kõik omavahel seotud ning soovitus tervislikult toituda on väga üldine mõiste ega pruugi edasi aidata,» märgib ta ja lisab, et rauavaegusega tuleb kindlasti tegeleda, lisades menüüsse väherasvase veise- või kalkuniliha.

Topelt-capuccino, mis pani kahtlema ka Mariani, jäi samuti silma toitumisterapeudile, kuid mitte piimavaliku, vaid hoopis mee lisamise tõttu. Mesi tundub küll tervislikum, kuid tõstab siiski veresuhkru taset. «Kofeiin pluss mesi soodustab veresuhkru tasakaalutust, mis mõjutab hormoone ja seeläbi lõpuks kolesteroolitaset,« märgib ta. Holsting lisab, et kohvi võib maitsestada ka kaneeliga või valida heledamaid röste, kui mõru maitse häirib. Silmas peaks pidama, et taimsed piimad nagu kaerapiim võivad samuti olla magusaga maitsestatud. «Kohvist ei pea loobuma, oluline on, et magusat ei läheks sinna sisse,» lisab ta.

Kui soov on maiustada, siis pigem võiks valida tumeda šokolaadi, kus suhkrut vähe. Kui inimestel on südame-veresoonkonnahaiguste risk, siis erivärvilised puu- ja köögiviljad, tumerohelised köögiviljad ja marjad peaksid olema esikohal. Oluline on saada piisavas koguses antioksüdante nagu C- ja E-vitamiin. Teraviljad, mis on head kiudaine- ja B-vitamiinide allikad, olgu täistera.