Need viis asja võivad põhjustada maksakahjustuse

Alkohol põhjustab 30–50 protsenti kõigist maksahaigustest. Olles sattunud organismi, kohtab alkohol vastupanu peamiselt maksa poolt. Vastavad maksaensüümid lõhustavad alkoholi ja alles seejärel eemaldatakse see organismist. Esialgu on maks võimeline alkoholi dekontamineerima, kuid hilisemal kuritarvitamisel maksatalitlus halveneb – rakud surevad, maksas suureneb side- ja rasvkoe hulk, rasvade, süsivesikute ja valkude süntees häirub, areneb maksatsirroos.

Alkohoolsete maksakahjustuste oluline omadus on see, et protsess on pöörduv, kui alkoholitarbimine varases staadiumis lõpetatakse. Hilisemates staadiumides ja kuritarvitamise jätkudes on ravi ebaefektiivne.