Teatud toidu eelistamine kärbib eluaastaid

Ultratöödeldud toidud, mille saab kohe pista mikrolaineahju, on asendamas traditsioonilisi toite, mis on valmistatud värsketest ja minimaalselt töödeldud koostisosadest. Uues uuringus ilmnes, et ultratöödeldud toitude suurenenud tarbimine oli seotud enam kui 10 protsendi enneaegsete ennetatavate surmajuhtumitega Brasiilias 2019. aastal. Ja brasiillased tarbivad neid tooteid palju vähem kui inimesed kõrge sissetuleku tasemega riikides, vahendab Medical Xpress.