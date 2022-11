Meditsiinitudengid kutsuvad kõiki kontrollima veresuhkru taset

«Teist tüübi diabeeti põeb Eestis teadaolevalt ligikaudu 65 000 inimest ja sellest veel rohkem inimesi on jõudnud diabeedieelsesse seisundisse, mil veresuhkru tase on normist veidi kõrgem. Küll aga on prediabeet on piisava hulga teadlikkuse ja õigete elustiilivalikutega hästi ohjeldatav. Oma ettevõtmisega soovime suunata inimeste tähelepanu võimalikule ohuolukorrale,» selgitas diabeedipäeva peakorraldaja Lysandra Lippa.