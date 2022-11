Vale magamisasend põhjustab mitmeid tervisehädasid

Selili magamine on ideaalne asend selgroole. See laseb aga gravitatsioonil teha oma töö, ja keel võib kurku langeda ja takistada hingamisteedes õhu liikumist. Mida kitsamad on hingamisteed, seda suurema tõenäosusega paneb see norskama. Need, kel eriti lai keel, on tihtilugu kimpus õhuteede öise takistumisega ja põevad uneapnoed, mille tõttu ei saa organism piisavalt hapnikku.