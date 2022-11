Liigne vitamiinide tarbimine võib tõsta vähiriski

Probleem on nende inimestega, kes tarvitavad iga päev vitamiine või lisandeid 20-25 eri purgist, mistõttu võivad kogused minna väga suureks. Paljud inimesed arvavad, et vähki haigestudes aitavad vitamiinid tervist parandada, kuigi tegelikult on vastupidi.

Organismile kahjulikke koguseid võib saada ka toidust. Näiteks kui juua päevas kaks liitrit piima ja lisaks veel juustu, võib saada nii suure kaltsiumi koguse, et see soodustab eesnäärmevähi teket. Arstide vastuvõtule tuleb palju vähidiagnoosiga mehi, kes kulistavad liitrite kaupa piima.

Teatud merevetikatest võib saada organism liiga palju joodi. Kui süüa palju maksa, siis võib organism saada nii palju A-vitamiini, et see hakkab luid kahjustama.

Vitamiinidest on abi ainult siis, kui inimene kannatab vitamiinipuuduse käes. Hiinas tehtud uurimus näitas, et beetakaroteeni, seleeni ja E-vitamiini tarvitamine vähendas vähiriski neil, kel oli neist ainetest puudus.

Vitamiinide, eriti aga antioksüdantide tarvitamine kasvas plahvatuslikult 1980ndatel aastatel, kui leiti, et see võib vähki ja südamehaigusi ära hoida. Uuringutest tuli välja, et oksüdatiivne stress oli seotud vähi tekkega ja siis leiti, et antioksüdandid aitavad seda ära hoida. Hiljem aga tuli välja, et liigne kogus antioksüdante töötab hoopis soovitule vastupidiselt. Teatud kogus oksüdatiivset stressi on vajalik vähi ärahoidmiseks, kirjutab Virtuaalkliinik.ee.