Septembris puhkas alkoholist taas hinnanguliselt 50 000 inimest

Pikemate pauside tegemine alkoholitarvitamisse on iga inimese jaoks vajalik, ükskõik kui palju ta alkoholi tarvitab. Uuringud näitavad, et see aitab joodavaid alkoholikoguseid kontrolli all hoida ja alkoholitarvitamisega seotud harjumusi enesele teadvustada. Alkoholist puhkamine on aasta-aastalt järjest populaarsem ning kindlasti on üheks motivaatoriks see, et sõbrad osalevad aktsioonis ja koos on alati kergem.