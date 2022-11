VIDEOD ⟩ WHO: segadus e-sigarettide osas on tahtlikult tekitatud, need on tegelikult kahjulikud

Tubakatööstus väidab sageli, et kuumutatud tubakatooted ja elektroonilised nikotiini kohaletoimetamise süsteemid aitavad inimestel suitsetamisest loobuda, kuid tõendid selliste väidete esitamiseks on aga endiselt ebaveenvad. «Teadusuuringutele tuginedes on endiselt kõige tõhusam viis tubakast loobumiseks nikotiini asendusravi või nikotiinivaba ravi,» nendib Köhler. Ta rõhutab, et lisaks eelnevale on mureks see, et e-sigarettide kasutamine on tee tavapärase suitsetamise juurde. Nimelt leiti hiljutises ülemaailmses süstemaatilises ülevaates, et lapsed ja noorukid, kes kasutasid elektroonilisi nikotiini kohaletoimetamise süsteeme, sealhulgas e-sigarette, isegi eksperimentaalselt, kasutasid hiljem sigarette enam kui kaks korda tõenäolisemalt. Seega on nii kuumutatud tubakatoodete kui ka elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide kasutamise alustamise vältimine ülioluline inimeste tervise ja heaolu kaitsmiseks nii uudsete toodete kui ka traditsioonilise suitsetamise eest.