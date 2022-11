AVASTUS ⟩ Levinud viga toitumises võib põhjustada valusa seisundi

Lääne toidud on rikkad rasvade, eriti küllastunud rasvade poolest, mis on osutunud oluliseks teguriks rasvumise, diabeedi ja kaasnevate haiguste epideemias. Inimestel, kes tarbivad suures koguses küllastunud rasvu (nt võid, juustu ja punast liha), on vereringes palju vabu rasvhappeid, mis omakorda kutsuvad esile süsteemse põletiku.

«Toidust saadavad metaboliidid (ainevahetussaadused–toim) põhjustavad põletikku enne, kui näeme patoloogiat,» ütles Burton. «Toitumine ise põhjustas närvirakkude vigastuse tunnuseid. Näeme, et mõjutatud on sensoorsed närvirakud – kuidas see juhtub? Avastasime, et kui võtta ära retseptor, millega palmitiinhape seondub, ei põhjusta see tundlikkust. See viitab sellele, et on olemas viis selle farmakoloogiliseks blokeerimiseks.»