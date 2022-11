Teadlased tegid diabeedi põhjuse kohta suure avastuse

Insuliin, mis vabaneb kõhunäärme beeta-rakkudest, kui veresuhkru tase tõuseb, on ainus hormoon, mis võib alandada vere glükoosisisaldust ja kui insuliini eraldumine on ebapiisav, tekib diabeet (kõrge veresuhkru tase). 2. tüüpi diabeedi korral on beeta-rakud endiselt olemas (erinevalt 1. tüüpi diabeedist), kuid nende insuliinisisaldus on vähenenud ning seos glükoosi ja insuliini vabanemise vahel on häiritud.

Oxfordi meeskonna varasem töö on näidanud, et krooniline hüperglükeemia kahjustab beeta-rakkude võimet toota insuliini ja seda vabastada, kui vere glükoosisisaldus tõuseb. See viitas sellele, et pikaajaline kõrgenenud veresuhkru tase käivitab jada, mille käigus vere glükoosisisalduse tõus põhjustab beeta-rakkude kahjustusi ja vähendab insuliini eraldumist, mis põhjustab veelgi suuremat vere glükoosisisalduse suurenemist.

Dr Haythorne ütles: «Mõistsime, et järgmiseks peame mõistma, kuidas glükoos kahjustab beeta-rakkude funktsiooni, et saaksime mõelda, kuidas saaksime seda peatada ja nii aeglustada beeta-rakkude funktsiooni näiliselt pöördumatut langust 2. tüüpi diabeedi puhul.»

Meeskonna uus uuring on oluline, kuna see näitas, et glükoosi metabolismi lagunemissaadus, mitte glükoos ise, põhjustab diabeedi korral ebaõnnestunud insuliini vabastamise beeta-rakkudest. Kõrge veresuhkru tase põhjustab beeta-rakkudes glükoosi ainevahetuse kiirenemist, mis põhjustab metaboolse kitsaskoha ja metaboliitide kogunemist.

Need metaboliidid lülitavad insuliinigeeni välja, nii et insuliini toodetakse vähem, samuti lülitatakse välja paljud geenid, mis on seotud ainevahetuse ja stiimuli-sekretsiooni sidumisega. Järelikult muutuvad beeta-rakud glükoosipimedaks ega reageeri enam vere glükoosisisalduse muutustele insuliini eraldumisel.

Oluline on see, et meeskond leidis, et glükokinaasi nimelise ensüümi blokeerimine, mis reguleerib glükoosi metabolismi esimest etappi, võib takistada geenimuutusi ja säilitada glükoosist stimuleeritud insuliini eraldumist isegi kroonilise hüperglükeemia korral.

Professor Ashcroft nendib, et uudsete teadmiste põhise ravini on veel pikk tee. «Vahepeal on meie uuringu põhisõnum, kui teil on 2. tüüpi diabeet, on oluline hoida oma veresuhkru taset hästi kontrolli all.»