Viis toitu, mis aitavad alandada vererõhku

Kaerahelbed

Kaerahelvestele on USA-s peale lubatud märk «südame tervise heaks». Kaerahelbeid on kasulik tarbida südameprobleemide ennetamiseks ja ohjes hoidmiseks, sest need on rikkad kiudainete poolest ja madala rasva-ning soolasisaldusega.

Ligi 40 aastat uurimusi on andnud kinnitust, et kiudaineterikkad toidud aitavad alandada vererõhku.

Banaanid

Banaanid sisaldavad mitmeid tervisele olulisi ühendeid nagu C- ja B-6 – vitamiinid. Nendest saab organism samuti kätte vajalikud süsivesikud, valgud, kiudained ja magneesiumi. Banaanide kuldstandard on aga nende kõrge kaaliumisisaldus, mis aitab alandada vererõhku, neutraliseerides soola negatiivseid mõjusid. Sool hoiab kinni vett, mis on problemaatiline, kui neerud ei saa selle liigsast hulgast lahti. Mida rohkem üleliigset vedelikku on kehas, seda kõrgem on vererõhk.

Kartulid

Kui eksootilised babaanid pole päris sinu maitse järgi, on toekad kaaliumi allikad veel kodumaiselt omased kartulid. Ühes kartulis on umbes 900 mg kaaliumi, mis on juba neljandik päevasest soovitatavast normist. Ära oma kartuliroogi lihtsalt ohtra soolaga maitsesta.

Tume šokolaad

Tumedal šokolaadil on tervisele pakkuda palju kasulikku. 70-85 protsendise kakaosisaldusega tahvel sisaldab kiudaineid, rauda, magneesiumit, vaske, mangaani, samuti palju kaaliumi, tsinki ja seleeni. Uurimustes on ilmnenud, et tumeda šokolaadi tarbimine aitab kaasa vereringetalitlusele ja võib aidata alandada vererõhku ning südamehaiguste riski. Tuleb aga meeles pidada, et ka sajagrammine tume šokolaad sisaldab omajagu kaloreid, suhkrut (25 grammi) ja rasva (40 grammi).

Marjad

Mustikad, maasikad, vaarikad, mustsõstrad ja teised marjad on head antioksüdantide allikad, samuti leidub seal palju kiudaineid ja vitamiine.