Toiduvalik võib mõjutada haiguse raskust

Viimastel aastatel on meditsiiniteadlased esitanud tõendeid, et toitumisel on haigusest paranemisel suurem roll, kui seni on arvatud. Mõnes uuringus on ilmnenud, et söögi toitainete- ja kaloritihedus omab olulist rolli selles, kui raskelt haigust põetakse. Ajakirjas Cell Reports ilmunud uue uuringu käigus leiti tõendeid, mis viitavad sellele, et toidu muud omadused võivad samuti mängida rolli haigusest paranemisel, vähemalt hiirtel.