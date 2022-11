Toitumise tõttu kahjustuvad veresooned põhjustavad maksas ja neerudes eri probleeme

Viimase paarikümne aasta jooksul on rasvunute hulk maailmas järk-järgult suurenenud — 650 miljonit täiskasvanut on klassifitseeritud rasvunuks ja see on nüüd üks peamisi põhjuseid raskete haiguste taga, vahendab Medical Xpress.

Leipzigi ülikooli arstiteaduskonna teadlased uurisid koos Helmholtzi ainevahetuse, rasvumise ja veresoonkonna uuringute instituudi (HI-MAG) kolleegidega, kuidas rasvumine mõjutab veresoonte struktuuri molekulaarsel tasemel.

Meeskonna uurimus, mis on avaldatud ajakirjas Nature Metabolism, illustreerib, et ainevahetushaigused mõjutavad erinevaid organeid ainulaadsel viisil. Näiteks maksa ja rasvkoe veresooned on kimpus liigsete rasvade töötlemisega, neerude veresoontes tekib ainevahetuslik düsfunktsioon, kopsuveresooned muutuvad tugevalt põletikuliseks ja vere transport läbi ajuveresoonte muutub puudulikuks.

«Kuna veresoonte düsfunktsioon põhjustab kõiki peamisi patoloogiaid alates südamepuudulikkusest kuni ateroskleroosi ja neurodegeneratsioonini, näitavad meie uuringud, kuidas halvad toitumisharjumused soodustavad molekulaarselt erinevate haiguste teket,» selgitas dr Olga Bondareva, uuringu peamine autor.

«Soovime selgitada rasvumise molekulaarseid mehhanisme, et saaksime tulevikus pakkuda patsientidele kohandatud ravimeetodeid,» lisab HI-MAGi direktor professor Matthias Blüher.