AVASTUS ⟩ Paisuvad rasvarakud kannustavad tõsiseid haigusi

Rasvumist võivad põhjustada paljud asjad: geneetiline eelsoodumus, ebatervislik toitumine, vähene liikumine, aeglane ainevahetus, vaimse tervise häired või teatud ravimite kasutamine. Rasvunud inimesed ei koge sageli mitte ainult ühiskonna häbimärgistamist, nad kannatavad tõenäoliselt ka madalama elukvaliteedi ja suurema sekundaarsete haiguste riski all. Neil on näiteks 2. tüüpi diabeedi, südame-veresoonkonna haiguste ja mitmesuguste vähivormide suurem esinemissagedus.

Kuigi seos ülekaalu ja haigustele vastuvõtlikkuse vahel on juba ammu teada, on rasvarakkude suuruse tähtsusest olnud seni vähe teatud. Meeskond suutis nüüd näidata, et geeniekspressioon – mil määral geneetilist teavet kasutatakse – rasvkoes on seotud rasvarakkude suurusega ja et geeniekspressiooni muutused suurenenud rasvarakkudes põhjustavad tõenäoliselt metaboolsete haiguste arengut, vahendab Müncheni tehnikaülikool.