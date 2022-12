Kontrollimata dieedipillid võivad olla eluohtlikud

Iisraeli tervishoiuministeerium hoiatab avalikkust dieedipillide Top Plos Slim, M_Ncex ja New Diet tarbimise eest, sest laboriuuringutes avastati, et need sisaldavad ecstasyt ja muid ohtlikke aineid. Kuu alguses sattus patsient haiglasse valudega rinnus, südamehaiguste ja seedetrakti sümptomitega.

Dr Roni Berkowitz, tervishoiuministeeriumi jõustamis- ja järelevalveosakonna direktor: «Need on pillid, mida müüakse illegaalselt kaalu langetamise eesmärgil. Tuletame meelde, et see on juba teine ​​kord viimase kolme kuu jooksul, kui tervishoiuministeerium tuvastab ohtlikke aineid sisaldavate dieedipillide tarbimise. Nende tarbimise tõttu vajasid patsiendid haiglaravi. Oluline on märkida, et neid aineid sisaldavate toodete kasutamine on eluohtlik koheselt. »