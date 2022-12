Sümptomid, mis viitavad vereringehäiretele

Ateroskleroosi ja tromboosi välja kujunemise oht on suurim üle 50-aastastel ravimata kõrgvererõhutõvega ja suitsetavatel inimestel, kes liiguvad vähe, tarbivad rasvarohket toitu ning on ülekaalulised. Tromboosi ärahoidmiseks on ülioluline olla kehaliselt aktiivne.