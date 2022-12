Koroonanakkust on võimalik ennetada aastaid kasutuses olnud odava ravimiga

Värskelt ajakirjas Nature avaldatud uurimus näitas, et olemasolev ravim, mida kasutatakse valdavalt teatud tüüpi maksahaiguste raviks, suudab lukustada ukseava, mille kaudu SARS-CoV-2 siseneb meie rakkudesse. Ursodeoksükoolhape sulgeb nimelt retseptori ACE2, mida viirus kasutab rakkudesse sisenemiseks. Kuna see ravim on suunatud inimese enda rakkudele, mitte viirusele, peaks see kaitsma nii viiruse tulevaste uute variantide kui ka teiste tekkida võivate koroonaviiruste eest.