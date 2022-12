Pärast dieeti tuleb kaal mühinal tagasi – selgus, kuidas seda vältida

Uuringus kasutasid teadlased 10 dieediprotokolli, et uurida dieedijärgse toitumise mõju hiirte rasvamassile. Kõik andmed näitasid, et pärast dieeti kogunes rasvamass kiirelt ja soodustas rasvumist. Täiendav analüüs näitas, et rasvamassi suurenemise peamised põhjused pärast dieeti on rasvade suurenenud imendumine soolestikus ja aktiivsemad töötlusptotsessid valges rasvkoes ja vähenenud oksüdatsioon.