Temperatuuri muutus nõrgestab nina vastupanuvõimet

Töörühma 2018. aastal tehtud uuringus ilmnes, et nina esiosa rakud suudavad eritada lima sisse vedelikupaunakesi ehk rakuväliseid vesiikuleid, mis piiravad bakterid täiesti sisse, vahendab ERR . Vesiikulid kannavad ka mikroobivastaseid valke mööda nina laiali. Nii aitavad need kaitsta teisi rakke bakteritega kokkupuutumisel tekkiva võimaliku kahju eest.

Teadurid leidsid nüüd, et umbeds sama toimub ninas ka viiruste puhul. Samuti ilmnes, et temperatuur mängib kaitsevõimes rolli.

Uuring ilmus ajakirjas ajakirjas The Journal of Allergy and Clinical Immunology.