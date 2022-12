On haiguseid, mille põhiraviks ravimtaimed ei sobi

«Köha vastu on käsimüügiravimina apteegis olemas paiselehe droog, mille tõmmis aitab röga vedelamaks muuta, et seda oleks lihtsam välja köhida,» räägib Hirvlaan. Eestlaste seas populaarsele pärnaõiele on traditsiooniliselt omistatud palju kasulikke omadusi. Selle joomine ajab palaviku korral higistama, soodustab uriinieritust, rahustab kurku ja leevendab köha, siiski ei soovitata pärnaõieteed juua nii-öelda igapäevateena.

Teisest küljest ei saa aga ravimtaime droogide puhul täpselt öelda, kui palju see vajalikku toimeainet sisaldab, sest ravimtaime toimeaine sisaldust mõjutavad taime kasvu-, säilitamis- ja kuivatamistingimused. «Näiteks kui teatud taimede drooge säilitatakse liiga kaua, siis mõnel juhul toimeained võivad lenduda või laguneda ja siis ei ole ka selle taime tõmmisest suurt kasu,» selgitab Hirvlaan. «Samuti on võimalik, et tee valmistamisel toimeaine droogist välja ei tulegi.»

Toimeaine koguses saab üldiselt kindel olla siis, kui ostetakse ravimtaime ekstrakte sisaldavaid ravimvorme. «Näiteks, kui ostad islandi käokõrva paksekstrakti sisaldavat siirupit või luuderohu ekstrakti sisaldavaid tilkasid, mis on mõlemad käsimüügiravimid, saad vajaliku toimeaine koguses kindel olla,» kinnitab Hirvlaan.

Iga ravimi juurde ravimtaim ei sobi

Traditsiooniliselt on eestlastel arvukalt ravimtaimi, millele on antud palju häid omadusi. Arvatakse, et neist on abi erinevate hädade korral, kuid ravimtaimi peab oskama kasutada. Kindlasti tasub osade ravimtaimede puhul olla ettevaatlik.

«Ravimtaimede toimeained võivad sarnaselt teistele ravimitele tekitada kõrvaltoimeid ja teise ravimiga võttes ka koostoimeid,» rõhutab Hirvlaan. On ravimtaimi ja taimi, mis paljude käsimüügi- kui ka retseptiravimitega kokku ei sobi. «Näiteks võib liht-naistepuna nõrgendada või vastupidi tugevdada mitmete ravimite toimet,» räägib Hirvlaan. «Seda ei soovitata manustada koos arsti poolt välja kirjutatud antidepressantidega, suukaudsete hormoone sisaldavate kontratseptiividega ja paljude südame ja veresoonkonda mõjutavate ravimitega,» lisab ta.

Ettevaatlik peab olema näiteks hõlmikpuuekstraktiga, mis suurendab verehüüvete tekkimist takistavate ravimite toimet. «Sarnaselt viimasega võib ka küüslaugu ekstrakt suurendada verd vedeldavate ravimite toimet,» räägib Hirvlaan. «Greibimahl ei sobi aga kokku näiteks paljude südame-, vererõhu- ning kolesterooliravimitega ja kilpnäärme alatalituse puhul kasutatavate preparaatidega.»