Teadlane selgitab, kuidas vähene uni kahjustab tervist

On oluline, et inimene puhkaks end välja. Vähese une puhul hakkab keha öösel tootma stressihormooni kortisooli ja see kurnab keha. Kui magada pidevalt soovituslikust vähem, tõuseb kehakaal ning rasvumine, suureneb depressiooni, diabeeti ja südamehaigustesse haigestumise tõenäosus. Vähest magamist seostatakse ka nõrgenenud immuunsüsteemiga ning suurema õnnetusriskiga. Magades taastub kesknärvisüsteemi, immuunsüsteemi, lihaskonna ja skeleti töövõime. Une kvaliteeti parandab samuti regulaarne kehaline koormus, vähendades samal ajal stressi. Ka rasket kehalist tööd tegevad inimesed uinuvad kergemini ja magavad kauem.