Apteekrid on valmis apteekides vaktsineerima

Vaktsineerimine. Pilt on illustreeriv.

Tartu ülikooli teadlased uurisid, milline on proviisorite ja farmatseutide valmisolek pakkuda Eesti apteekides vaktsineerimisteenust ning selgus, et selle poolt on suurem osa apteekreid, suuremat valmisolekut näitasid nooremad apteekrid.