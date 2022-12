5 kasulikku harjumust, millega ennetad kopsuvähki

Ära alusta suitsetamist – ja lõpeta, kui seda teed. Arvatakse, et suitsetamine põhjustab kuni 90 protsenti kopsuvähi juhtudest, mistõttu on see esimene asi, millest peaks oma tervise huvides loobuma. Ameerika kopsuliit on uuringus leidnud, et suitsetajatest meestel tekib 23 korda ning naistel 13 korda suurema tõenäosusega kopsuvähk kui mittesuitsetajatel. Seega kui suitsetad, siis arukas oleks lõpetada, mittesuitsetajatel aga parem mitte üldse alustadagi. Lisaks on rahvusvaheline vähiinstituut hinnanud, et 25-35-aastaselt suitsetamise lõpetajad elavad kümme aastat kauem kui need, kes seda ei tee. 35-44 eluaasta vanuses lõpetades pikeneb eluiga üheksa aasta võrra ning 45-54 aasta vanuses kuue aasta võrra võrreldes nendega, kes edasi suitsetavad. Täpsemalt sõltub see aga juba sellest, kui tihti ja kui kaua on inimene suitsetanud.