Kuidas pühade ajal endale alkoholiga mitte liiga teha

Alkoholivabu joogialternatiive on hea tarvitada ka peo käigus, selleks et vältida purjujäämist, sest klaase ei pea alati kokku lööma alkohoolse joogiga, ja see aitab pidu kauem nautida.

Juhul kui varasemast kogemusest on teada, et alkoholitarvitamist on raske kontrollida või on tegemist alkoholisõltuvusega, on mõistlik pühade ajal alkoholist üldse hoiduda. Sellisel juhul tasub hoolega jälgida pakendimärgistust, sest alkoholivabas joogis võib siiski väikeses koguses ka alkoholi leiduda. Seadus ütleb, et «alkohoolne jook on õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi».