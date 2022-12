Tavaline toiduvärv võib vallandada põletikulisi soolehaigusi

McMasteri ülikooli teadlane ja uuringu vanemautor Waliul Khan ütles, et Allura Red (nimetatakse ka FD&C Red 40 ja Food Red 17 ja alluurpunaseks ja punaseks toiduvärviks nr 17) on tavaline koostisosa kommides, karastusjookides, piimatoodetes ja mõnedes teraviljatoodetes. Värvainet E129 kasutatakse toiduainetele värvi ja tekstuuri lisamiseks, sageli laste meelitamiseks. Toidulisaainena on see keelatud Taanis, Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Šveitsis, Austrias, Norras ja Rootsis, kuid paraku mitte Eestis.