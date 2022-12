Selgus, kui kaua püsivad koroona antikehad keha eri paigus

Ninasekreedis olevad antikehad (tuntud kui immunoglobuliin A või IgA) annavad esmase kaitse Covid-19 vastu, blokeerides SARS-CoV-2 viiruse, kui see hingamisteedesse siseneb. Need antikehad takistavad väga tõhusalt viiruse sisenemist rakkudesse ja nakkust.

Uurijad leidsid aga, et ninas esinevad antikehad ainult hiljuti nakatunutel ja annavad omikrontüve vastu varasemate variantidega võrreldes lühiajalisemat kaitset.

Need uued leiud, mis on avaldatud ajakirjas eBioMedicine, võivad selgitada, miks Covidist paranenud inimestel on oht uuesti nakatuda, eriti omikroni ja selle alamvariantidega.

Uuring näitas ka, et vaktsineerimine on veres antikehade juurde tekitamisel väga tõhus, kaitstes raske haiguse eest, kuid avaldas vähe mõju ninasisesele antikehade tasemele.

Uuringu peamine autor dr Felicity Liew Londoni Imperial College'i riiklikust südame- ja kopsuinstituudist ütles: «Enne meie uuringut oli ebaselge, kui kaua need olulised nasaalsed antikehad kestavad. Meie uuring näitas püsivaid immuunvastuseid pärast nakatumist ja vaktsineerimisel, kuid need võtmetähtsusega nasaalsed antikehad olid lühema elueaga kui veres leiduvad antikehad. Kuigi vere antikehad aitavad kaitsta haiguse eest, võivad nasaalsed antikehad nakkust täielikult ära hoida. See võib olla oluline tegur SARS-CoV-2 korduvnakkuste juures.»