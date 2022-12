Üleliigsed unetunnid võivad põhjustada varajast surma

Vastupidiselt arvamusele, et inimesed peaksid alati pigem rohkem kui vähem magama, leidis uuring, et rohkem kui 6–8 tundi und ööpäevas seostus suurema surmariski või südame-, veresoonte- ja ajuhaiguste riskiga.

Uuringust tulnud hea uudis oli see, et päevane magamine aitas vähem kui kuus tundi magavatel inimestel unevajaduse täita ning vähendas nende riski magamatusega seotud haiguste tekkeks. Uuringu tegijate sõnul on südamele kõige kasulikum magada 6–8 tundi ööpäevas.