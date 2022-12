Milliseid ravimeid valmistatakse apteegis käsitööna kohapeal?

Retsepti järgi ravimi valmistamine on tihtilugu keeruline, aega, oskusi ja teadmisi nõudev ning muidugi väga täpne käsitöö. On ravimeid, mille valmistamine võib nõuda tunni või palju rohkemgi. Te üllatute, kui kuulete, et apteeker võib koostisainete ja pakendi hinnale lisada oma töö eest ... 96 senti. See selgitab ka osaliselt, miks kõik apteegid meelsasti ise ravimeid valmistada ei taha. Ravimite valmistamise võimekuse hoidmine «alati valmis» seisus nõuab ka koostisosade varude hoidmist ning vilunud töötajaid. Hoiutingimused on aga teatavasti ranged ning ka apteekides valitseb töötajate põud.