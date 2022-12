Meestel on tavaliselt puudus just neist vitamiinidest

Apteeker rõhutab, et ainuüksi sagedasemate sümptomite põhjal on keeruline konkreetse vitamiini või mineraalaine puudujääki kindlaks määrata, kuna neid ühendeid, mida keha vajab, on väga palju ning hindamine on väga olukorrapõhine ja pole kõigile üldistatav.

Ennetav vitamiinikuur vähemalt kord aastas

D-vitamiin ja tsink on esmatähtsad

Magneesiumi soovitab ta tarvitada kuuridena ja seda ei pea igapäevaselt võtma, et normaalset taset hoida. «Heaks võimaluseks on meeste kompleksvitamiinid, mis annavad ka kiire elutempo juures kindlustunde, et kõik vajalik on kehale olemas. Lisaks on meeste kompleksvitamiinide juures hea see, et tihti sisaldavad need ka asendamatuid aminohappeid ja ergutavaid vahendeid, näiteks looduslik ženšenni,» jagab Baar soovitusi.