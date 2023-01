Külmetusest nõrgestatud organismile ei too multivitamiinid kasu, pigem annavad viirusele jõudu

Vitamiin E on koondnimetus teatud tüüpi rasvlahustuvatele vitamiinidele, millel on selgelt eristunud antioksüdantsed omadused, kusjuures vaid alfa-vorm on inimese vajadustele sobiv. Ühtlasi osaleb see põletikuvastastes protsessides. Vitamiin E-l on leitud mõningast tulemust külmetuse ennetamisel, seega on see oluline just nakatumata inimestele, kes haigetega kokku puutuvad. Vitamiin E on antioksüdantne immuunsüsteemi toetaja, mida võib toiduainetest leida näiteks taimeõlides (maisiõli), pähklites ja mandlites, seemnetes (päevalilleseemned) ja roheliste lehtedega köögiviljades (spinat). Kindlam on seda tarvitada apteegist leiduva tilga või kapsli kujul. Kuigi ühine arusaam, kui palju vitamiin E-d külmetuse vältimiseks võtma peaks, puudub, soovitatakse tarvitada ligikaudu 200 rahvusvahelist ühikut (IU) päevas.