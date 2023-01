Põrnavähk annab märku kurnavate sümptomitega

Põrn asub rinnakorvi all keha vasakul küljel. See on osa lümfisüsteemist ja aitab kehal haiguste vastu võidelda. See tähendab, et seda võib pidada ka immuunsüsteemi osaks.

Põrn täidab kehas järgmisi funktsioone: vere filtreerimine; vanade, ebanormaalsete või kahjustatud vererakkude eemaldamine; vererakkude talletamine; infektsioonidega võitlemine; vere saatmine maksa.

On võimalik elada ka põrnata, ehkki see on väga oluline organ.

Arstid võivad põrna eemaldada vigastuste või haiguste, sealhulgas vähi tõttu. Kui see juhtub, ei muutu elu oluliselt, kuid inimene võib muutuda nakkustele vastuvõtlikumaks ja vajada ettevaatusabinõusid.

Millised on põrnavähi sümptomid?

Põrnavähiga inimestel võib mõnel juhul olla mitmesuguseid sümptomeid või üldse mitte.

Põrnavähi kõige levinumad sümptomid on:

suurenenud põrn, mis võib muutuda tavapärasest kaks korda suuremaks. Siiski on oluline meeles pidada, et laienenud põrn ei tähenda tingimata, et inimesel on põrnavähk.

valu kõhus, tavaliselt üleval vasakul

nõrkus

seletamatu kaalulangus

väsimus

palavik

öine higistamine

kõrge lümfotsüütide tase veres

lümfisõlmede turse

Põrnavähk on väga sageli tingitud lümfoomidest ja eriti mitte-Hodgkini lümfoomist, seega on kasulik olla teadlik selle haiguse tunnustest.

Märgid hõlmavad järgmist:

paistes, kuid tavaliselt mitte valulikud lümfisõlmed kaenlaalustes, kubemes ja kaela külgedel

kurnatud tunne

vahelduvad külmavärinad ja palavik

kergesti tekkivad verevalumid

sagedased infektsioonid

paistes, mõnikord valus kõht

kehv isu

täiskõhutunne väga vähese toiduhulga korral

kaalulangus

Millal pöörduda arsti poole?

Inimesed, kellel on mõni ülaltoodud sümptomitest, peaksid pöörduma arsti poole.