Suu kaudu hingamine ja tolm võivad tekitada tüütu haiguse

Eelnimetatud põhjuste tagajärjel tekib põletik kõri piirkonda, haarates tihti ka häälepaelu. Tekib kõri limaskesta turse, mis on eriti ohtlik väikelastel, kuna nende kõri on veel anatoomiliselt kitsas ja väiksemgi turse võib viia hingamisraskusteni. Täiskasvanutel on kõri diameeter suurem ja hingamisraskused tekivad väga harva.