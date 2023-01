Mida süüa ja mida mitte? Spetsialistid annavad nõu, kuidas kõrget kolesterooli vältida

Kas toiduga saab kolesteroolitaset langetada?

Laboriarst räägib, et suurem osa organismis olevast kolesteroolist toodetakse maksas ning ülejäänud saame toidust. Toitumisterapeut toob välja, et söögist saame kolesterooli loomsetest toitudest, sest kolesterooli sünteesitakse just loomsetes rakkudes. Ka osades taimedes on kolesteroolile sarnaseid ühendeid, näiteks leiab neid palju sojaubades ja seedriseemneõlis. Erinevalt loomsest, taimset kolesteroolivormi organism ei omasta, küll aga takistavad need kolesterooli imendumist ja aitavad nii kaasa kolesteroolitaseme langetamisele.

Kui kolesterooli tase ei ole väga kõrge, saab seda efektiivselt ka toitumise ja elustiili muutmisega reguleerida. «Selleks ei ole vaja kõiki rasvu menüüst välja jätta, nagu on üldine arvamus, küll aga tuleks üle vaadata, millised on menüüs olevad rasvad,» ütleb Lukk ja lisab, et toidurasvadele kuulub meie päevasest energiast oluline 25-35 protsenti.

Toitumisterapeudi sõnul on kõrge kolesteroolitaseme puhul vajalik piirata küllastunud rasvhapete sisaldust toidus. Neid saamegi peamiselt loomsest toidust, näiteks liha- ja piimatoodetest, aga ka taimsest kookos- ja palmirasvast. «Kui Eesti toitumissoovitused soovitavad piirata küllastunud rasvhappeid alla 10 protsendi tasemele päevasest energiatarbest, siis näiteks Ameerika Südameassotsiatsioon soovitab neid piirata koguni kuue protsendini päevasest energiast,» ütleb Lukk. See on 2000 kcal päevanormi korral 11-13 grammi.

Küllastunud rasvhapete tarbimise vähendamisel väheneb ka kolesterooli tarbimine. «Toidu kolesteroolisisaldus päevas peaks jääma alla 200-300 mg, südamehaigetel alla 200 mg.»