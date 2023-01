Kuidas saada jagu pidevast väsimustundest?

Lisaks leiab apteegist rahustava ja und soodustava toimega looduslikke preparaate: palderjani, humalat, melissi või veiste- südamerohtu sisaldavaid tilku ja tablette. «Kergemakujulise murega tasuks alustada näiteks palderjanipõhisest tootest ning kui see ei aita, siis proovida mitme taimse komponendiga preparaati. Koos toetavad need teineteise toimet ja soovitav efekt on tugevam. Kuna tegemist on looduslike toodetega, siis võiks preparaati kasutada ühe nädala enne kui otsustada, kas see avaldab mõju või mitte,» soovitab proviisor.

Apteeker rõhutab, et alati ei saa ainult väsimuse põhjal eristada, kas tegemist on kergekujulise probleemiga, mis möödub ise, kui endale veidi puhkust anda ja läbimõeldult toituda, või on see tingitud tõsisematest haigustest. «Näiteks meeste puhul, kes kurdavad sagedasest urineerimisvajadusest tingitud kehva unekvaliteedi üle, tuleks alustada eesnäärme kontrollist. Suurenenud eesnääre võib tekitada põie tühjendamise raskusi ning see omakorda tekitab pideva vajaduse külastada tualetti,» selgitab proviisor. Ta lisab, et vahel ei pruugi see meest ennast segada, vaid häirib kõrval magavat kaasat.