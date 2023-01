Meedikud: vaktsiinivastaste veebileht sisaldab hulga väärinfot

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on viimastel aastatel Euroopa regioonis nakatumine tõusnud vaktsiinennetavatesse haigustesse, mille levikut pole aastakümneid nähtud. 2022. aastal registreeriti Euroopas 232 difteeria haigusjuhtu, neist üks surmajuht. 2021. aastal esines Tadžikistanis poliomüeliidi puhang, mis hõlmas 50 last, 34-l neist arenesid halvatused. 2021. aastal tuvastati Ukrainas poliomüeliidi juhtumeid. 2022. aastal avastati Suurbritannias reoveest polioviiruseid.

«Paljud nakkushaigused on meie jaoks kadunud tänu sellele, et meil on olnud pikalt suur vaktsineerimisega hõlmatus. Eestis tuvastati viimane difteeria juhtum 2001. aastal, poliomüeliidi juhtum 1961. aastal ja surmaga lõppenud läkaköha 2007. aastal,» toovad meedikud esile.

Eesti tervishoiusüsteem on üles ehitatud tõenduspõhisele meditsiinile ja teadusele, mis on piisavalt tõestanud, et kaasaegsed vaktsiinid on efektiivsed ja ohutud. Vaktsiinide kõrvaltoimete statistika on avaldatud ravimiameti kodulehel, kus on ka eraldi andmed COVID-19 vaktsiinide kõrvaltoimete kohta.