Loobu tubakast – tule tasuta nõustamisele

Millist abi saab nõustamisel?

Nõustamise protsess koosneb 5–6 seansist. Esmakordne nõustamine toimub kontaktvastuvõtuna ja kestab vähemalt 50 minutit. «Tubakast loobumise nõustamisel ei piisa vaid ühest nõustamisest ja vajalik on teha korduvnõustamisi, et toetada inimest kogu protsessi jooksul,» rõhutab Anu Kivi. Küll aga on järgnevad seansid lühemad ja võivad toimuda ka telefoni, e-maili või video vahendusel. Koostöö loobuja ja nõustaja vahel kestab 12 kuud, seejuures toimub aktiivne võõrutamine paar kuud.

«Nikotiinist lühiajaline loobumine koos nõustamise ja ravimitega võib osutuda lihtsaks, aga oluline on saavutada pikaajaline tulemus. Võib juhtuda, et sellel eesmärgil tuleb teostada mitu katset,» rõhutab dr Ani. «Arvestame, et iga loobumiskatse on alati positiivne tulemus – olgu see tulemus kasvõi ainult paaripäevane edu.» Järgmisele loobumiskatsele tulles saab arsti sõnul kaalutleda riskide täpsemat ära hoidmist. Oluline on, et loobuja jääb endale kindlaks esimese kuu jooksul, mis tõstab tõenäosust, et hiljem ei hakataks taas tarvitama.