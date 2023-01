Küborgrakud parandavad tervist ja puhastavad keskkonda

Sünteetilise bioloogia eesmärk on luua rakke, mis suudavad täita uusi ülesandeid. Põhimõtteliselt on rakkude kunstlikul loomisel kasutusel kaks lähenemisviisi, selgitas California ülikooli biomeditsiinitehnika dotsent ja vanemautor Cheemeng Tan. Üks võimalus on võtta elus bakterirakk ja selle pärilikusaine DNA ümber kujundada uute geenide lisamisega, mis annavad bakterirakule uued funktsioonid. Teine on luua nullist tehisrakk, millel on sünteetiline membraan ja biomolekulid.