Arst selgitab, mida teha seljavalu korral

Erinevate põhjuste kombinatsioon

Tihtipeale pole seljavalul ühte kindlat põhjust. Valu tekitajaks võivad olla erinevad keha koed alates lihastest, lülivaheketastest, lõpetades lülidevaheliste liigeste või sidemetega selja piirkonnas. Ülekoormuse ja kehaasendiga seotud valud tekivad peamiselt vähesest liikumisest, ebasobivast kehaasendist (istuv eluviis ja töö), valedest töövõtetest, ülekaalust ja madalast treenitusest. «Levinumad põhjused, miks seljavalu järsult süveneb või tekib äge seljavalu episood, on madala treenituse foonil järsk koormuse tõus, valesti tehtud liigutus, tõstmine või väänamine,» selgitab Qvalitase ortopeed dr Kaur Kersalu. Need võivad kaasa tuua lülisamba sidemete ja lihaste põletikureaktsiooni, mis põhjustab turse, valu ja lihaste jäikuse. Tekivad lihaspinged, mis omakorda takistavad põletikureaktsiooni leevenemist ja kaebuste taandumist.

Tavaliselt lokaliseerub selline valu seljapiirkonda või puusa- ja tuharapiirkonda. Koormuse vähendamise, valu- ja põletikuravi ning võimlemisega on valu enamasti mõne päeva jooksul leevenev. Tähelepanu tuleks pöörata ka töövõtete korrigeerimisele: tõsta raskusi õige tehnikaga ja arvestada oma lihastreenitusega. «Tihti kuulen patsientidelt umbmääraseid piiranguid, näiteks et üle 5-kiloste raskuste tõstmine on keelatud. Väga spetsiifilistel juhtudel võib koormuse piirang olla ajutiselt vajalik, kuid esmatähtis on tehnika korrigeerimine ja selle arendamine,» avaldab dr Kersalu.

Mõnikord kiirgub seljavalu jalga või tuharasse. Kiirguv valu on tingitud survest närvijuurele, mida võib põhjustada lülidevahelise ketta väljasopistumine ehk diski prolaps. Diski väljasopistumise korral nihkub osa diskist närvikanalisse ning võib hakata avaldama survet närvijuurtele. «Sageli on diski muutus juba eelnevalt olemas ning suure füüsilise koormuse korral, vales asendis raskuste tõstmisel, sportimisel, trauma tagajärjel või mõne haiguse foonil hakkab väljasopistunud lülivaheketas ühel hetkel närvile survet avaldama,» ütleb ortopeed ja lisab, et diskihaigus võib olla üks osa seljavalu põhjustest, kuid enamasti on valu tekitatud erinevate tegurite kombinatsioonist. Haiguse kinnitamiseks ja hindamiseks on vajalikud täpsustavad uuringud. Selleks tuleb patsiendil pöörduda esmalt perearstile, kes teeb esmased analüüsid ja suunab vajadusel füsioteraapiasse või taastusravisse.