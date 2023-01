Teadlane selgitab, kuidas vabaneda kehas tekkivast ohtlikust põletikust

Krooniline põletik liigestes kahjustab aeglaselt kõhre, mis väljendub artriidina. Kroonilist põletikku nimetatakse ka vaikivaks tapjaks, kuna sel on keskne roll paljudes muudes rasketes haigustes, nagu vähk, südamehaigused, diabeet, astma ja Alzheimeri tõbi.

Kuidas põletikuga võidelda?

Selles on kesksel kohal toitumine, millest tuleb juttu edaspidi. Väga oluline on aga ka piisav kehaline koormus, vähemalt seitse tundi und, mitte suitsetada ja liialdada alkoholiga, vältida stressi ja vajadusel normalisaeerida kehakaal. On kaks keemiliste ühendite rühma – polüfenoolid ja oomega-3-rasvhapped, mille piisav tarbimine vähendab kroonilise põletiku riski.

Polüfenoolid

Polüfenoolid on looduslikud ühendid, mida leidub peamiselt puu- ja köögiviljades ning marjades. Arvatakse, et paljudel toidust saadavatel polüfenoolidel on põletikuvastased ja antioksüdantsed omadused. Polüfenoolide ja soolestiku mikrobioota vaheline interaktsioon käivitab bakterite vohamise, mis sünteesivad kasulikke probiootikume.

Paljud uuringud on näidanud, et toidust saadavad polüfenoolühendid on regulaarsel tarbimisel kasulikud krooniliste põletikuliste häirete, südame-veresoonkonnahaiguste, vähi ja diabeedi ennetamisel. Mitmed aruanded on kinnitanud fenoolsete ühendite tugevat antioksüdantset omadust ning on leitud, et mõned flavonoidid ja fenoolhapped olid tõhusamad kui E- ja C-vitamiinid.