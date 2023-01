AVASTUS ⟩ Lapsed maksavad kiire koroonavastase immuunvastuse eest lõivu

Laste Covid-19 sümptomid on olnud tagasihoidlikumad kui täiskasvanute omad, kuna neil on tugev esialgne «kaasasündinud» immuunreaktsioon, mis võidab viiruse kiiresti. Garvani meditsiiniuuringute instituudi teadlased on nüüd avastanud, mida see võib immuunsüsteemil jaoks tähendada.

«Hind, mida lapsed maksavad selle eest, et nad on viirusest vabanemisel nii tõhusad, on see, et neil ei ole võimalust arendada kohanduvat immuunmälu, et kaitsta neid teist korda viirusega kokku puutudes,» ütleb uuringut juhtinud professor Tri Phan.

«Kuna lapsed pole paljude viirustega kokku puutunud, on nende immuunsüsteem endiselt «naiivne». Ja kuna neil ei arene mälu-T-rakud, on neil oht haigestuda, kui nad uuesti nakatuvad. Iga uue nakkusepisoodiga on oht, et nende T-rakud muutuvad «kurnatuks» ja ebaefektiivseks, nagu vanematel inimestel. Seetõttu arvame, et laste vaktsineerimine on oluline,» ütleb ta.

Immuunsüsteemil on kaks režiimi. Kaasasündinud immuunsüsteem on esimene kaitseliin, mis hõlmab füüsilisi barjääre, nagu nahk ja limaskestade pinnad, mis blokeerivad viiruste sisenemist. See koosneb ka rakkudest, mis toodavad kemikaale teistele rakkudele signaali andmiseks ja viiruste tõrjumiseks. Kaasasündinud immuunsüsteem ei tee vahet ühel või teisel viirusetüübil.

Teine kaitseliin hõlmab adaptiivse immuunsüsteemi B- ja T-rakke. Nendel rakkudel on spetsiifilised retseptorid, mis suudavad ära tunda ja eristada viiruse erinevaid osi ning tekitada kiire reaktsiooni selle neutraliseerimiseks või leviku piiramiseks.