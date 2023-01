Öised helid. Kas see on kummitus või plahvatava pea sündroom?

Journal of Sleep Research uues numbris avaldatud uuringus ilmnes, et kehvem unekvaliteet on seotud tugevama usuga kummitustesse ja deemonitesse, et hing elab pärast surma edasi ja on võimalik surnutega suhelda, ning et surmalähedane kogemus on tõend surmajärgsest elust. Samuti oli halvem uni seotud uskumusega, et Maad külastavad tulnukad.