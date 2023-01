Kuidas toidusõltuvust ära tunda

Söömine, kui pole nälga; salaja söömine; paaniline kalorite lugemine ja arvutamine, kui palju peab sportima või nälgima, et need ära põletada; söömasööstud paar korda nädalas, söömine probleemide/pingete leevendamiseks; elamise või millegi oodatava edasilükkamine aega, kui dieet toob kaasa kaalukaotuse; ei suuda söömist peatada, kuigi on selge, et kõht on täis ja aitab jne - need on tavalised toidusõltuvuse tunnused.