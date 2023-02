Pingutuse korral rindkeres tekkiv valu võib anda märku sellest haigusest

Stenokardia põhitunnused on valu, survetunne, pigistustunne, mis sagedamini avaldub rinnaku taga ja võib kiirguda vasakusse kätte, ülakõhtu, selga või alalõuga. Stenokardia puhul võib esineda ka õhupuudustunnet, südamepekslust, minestustunnet, tugevat jõuetust.

Vaevus tekib füüsilisel pingutusel, tugeva emotsionaalse pinge foonil, mõnikord ka külma või kuuma kohta minekul. Põhjuseks on südamelihase hapniku ja toitainete puudus. See tekib, sest südamelihas teeb rohkem tööd ja vajab rohkem verd, ning ahenenud sooned ei suuda vajalikku verevarustust tagada.

Kui valu on väga tugev või kaebused ei leevene viie minuti jooksul, võib olla tegemist südamelihase infarktiga.

Mida tuleb teha stenokardiahoo korral?

Katkestage tegevus ja puhake. Kõige parem on heita pikali. Kui käepärast on nitroglütseriini tabletid, pange üks keele alla ja oodake selle imendumist. Kui kaasas on nitroglütseriini pihusti, pihustage lahust ühe korra keele alla ja oodake viis minutit. Kui stenokardia püsib, kutsuge kiirabi. Ärge ise autorooli istuge.