Teadlased avastasid, mis taastab kahjustunud neere

Ajakirjas Nature Communications avaldatud eelkliinilises uuringus näitas töörühm, et kahjustava ja armistumist reguleeriva valgu interleukiin-11 (IL-11) blokeerimine võimaldab kahjustatud neerurakkudel taastuda, taastades haigusest ja ägedatest vigastustest tingitud neerufunktsiooni.

«Neerupuudulikkus on ülemaailmne epideemia,» ütles Medical Xpressis abiprofessor Anissa Widjaja, molekulaarbioloog Duke-NUSi ülikooli südame-veresoonkonna ja metaboolsete häirete uurimisprogrammist. «Kroonilise neeruhaiguse panus suremusse kasvab kiiresti, mis viitab sellele, et praegustes ravimeetodites on vajakajäämisi.»

Otsides viise, kuidas taastada neerude võimet taastada kahjustatud rakke, tehti koostööd Singapuri riikliku südamekeskuse (NHCS) ja kolleegidega Saksamaalt. Uuriti IL-11 rolli, mis teadaolevalt põhjustab ägeda ja kroonilise neeruhaiguse korral armistumist ka teistes elundites, sealhulgas maksas, kopsudes ja südames.

Uued leiud viitavad sellele, et valk käivitab molekulaarsete protsesside kaskaadi vastuseks neerukahjustusele – see põhjustab põletikku, fibroosi (armistumist) ja elundi funktsiooni kahjustumist. Samuti avastasid nad, et IL-11 takistamine neutraliseeriva antikehaga võib selles olukorras ära hoida ja isegi tagasi pöörata neerukahjustust.

«Leidsime, et IL-11 kahjustab neerufunktsiooni ja käivitab kroonilise neeruhaiguse arengu,» ütles professor Stuart Cook. «Samuti näitasime, et anti-IL-11 ravi võib aidata paraneda neerupuudulikkusest, pöörata tagasi väljakujunenud kroonilist neeruhaigust ja taastada neerufunktsiooni, soodustades hiirte regeneratsiooni, olles samas pikaajaliseks kasutamiseks ohutu.»

Täpsemalt näitasid teadlased, et neerutorukesed vabastavad vastusena neerukahjustusele IL-11. See lülitab sisse signaalide jada, mis viib lõpuks geeni, mida nimetatakse Snail Family transkriptsioonirepressoriks 1 (SNAI1), avaldumise suurenemiseni. See peatab rakkude kasvu ja soodustab neerufunktsiooni häireid.

Inimese diabeetilise neeruhaiguse eelkliinilises mudelis põhjustas selle protsessi väljalülitamine IL-11ga seonduva antikehaga neerutuubulite rakkude vohamist ning fibroosi ja põletiku pöördumise. Selle tulemusena taastus vigastatud neer ja selle funktsioon.

«Neerude sisemise taastumisvõime suurendamisega on professor Cook ja abiprofessor Widjaja näidanud, et suudame taastada kahjustatud neeru funktsiooni,» ütles Duke-NUSi dekaan professor Thomas Coffman.