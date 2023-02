Teadlased tuvastasid uudse võimaluse, kuidas saab kolesterooli alandada

Statiinid on kõrge kolesteroolitaseme puhul kõige levinum ravim, millele järgnevad PCSK-9 inhibiitorid. PCSK-9 on ensüüm, mis märgistab lagundamiseks madala tihedusega lipoproteiinide (LDL) ehk «halva kolesterooli» retseptoreid.

LDL-retseptorid asuvad maksarakkude pinnal, et eemaldada verest kolesterooli. PCSK-9 inhibiitorid vähendavad seega kolesterooli taset, säilitades suurema hulga LDL-retseptoreid, mis eemaldavad verest kolesterooli.

Praegu on PCSK-9 inhibiitorite kasutamine piiratud, kuna neid tuleb manustada süstidena. Nende edasine uurimine võib laiendada nende kasutamist statiinide alternatiivina.

«Kuna mõnel inimesel esineb statiiniravimite kasutamisel kõrvaltoimeid või nad tajuvad, et neil tekivad kõrvaltoimed, võib see olla alternatiiv, kuigi peaksime kõigepealt nägema, kuidas see ravim pikemaajaliste kliiniliste tulemuste osas teiste väljakujunenud ravimeetoditega võrreldes toimib.»