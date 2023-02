Saa teada, mida teeb kokaiini tarbimine kehaga

Peatselt pärast kokaiini sisse võtmist hakkab süda lööma kiiremini. Samal ajal ahendab kokaiin kehas kapillaare ja ka suuremaid veresooni. See seab suurema surve alla kogu veresoonkonna ja süda on sunnitud aktiivsemalt pumpama, et veri jõuaks läbi keha liikuda. Selle tulemusel tõuseb oluliselt vererõhk.