Kolm vananemisega seotud tööriista toimivad koos, et vältida vähki

«Telomeerid, mitokondrid ja põletikud on kolm vananemise tunnust, mida kõige sagedamini uuritakse eraldiseisvalt,» ütleb Shadel. «Meie leiud – mis näitavad, et stressi all olevad telomeerid saadavad RNA-sõnumi mitokondritele, et põhjustada põletikku–, rõhutavad vajadust uurida nende tunnuste vahelisi koostoimeid, et täielikult mõista vananemist ja võib-olla sekkuda tervise parandamiseks.»